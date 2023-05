Magliano 2028 "Dobbiamo fare sistema Solo così cresceremo"

Gabriele Fusini è il candidato sindaco della lista "Magliano 2028".

Per quale motivo ha deciso di candidarsi?

"Dopo trent’anni di lavoro e di esperienze, anche in campo amministrativo, mi sento pronto ad accompagnare Magliano, il comune dove sono nato e dove la mia famiglia e i miei amici vivono, in un percorso di crescita, mettendo il territorio in connessione con altre realtà. Vorrei lasciare, tra 5 anni, un territorio cresciuto e vorrei farlo con lo stesso approccio con cui ho amministrato la mia azienda, da buon padre di famiglia".

Quali sono i principali punti del suo programma?

"Si riassumono in un concetto: quello di fare sistema. Dobbiamo smettere di pensare al territorio come fatto di tanti piccoli borghi e realtà a sé stanti, e ragionare su un progetto fatto di connessioni e relazioni. Dobbiamo farlo con progetti specifici, basati su dati e analisi, senza trascurare l’ordinaria amministrazione, come il decoro e la manutenzione, e senza dimenticare le persone: nel mio programma il sociale e la volontà di creare posti di lavoro, perché i giovani non siano più costretti a spostarsi, hanno un ruolo importante".

Cos’è che oggi non va nel comune?

"È un comune che ha bisogno di progetti di ampio respiro, e da qui anche il nome scelto per la lista Magliano 2028, perché i nostri progetti puntano a restituire, tra cinque anni, una Magliano profondamente mutata; è un comune che ha bisogno di stabilità: perché nel breve periodo è difficile mettere le basi per una crescita complessiva e reale".

La sua è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"Sì, è un progetto completamente civico: una lista fatta da persone che hanno voglia, competenze e capacità da spendere per la propria comunità. Questo non significa rinnegare il ruolo dei partiti, ma in piccole realtà come la nostra le appartenenze partitiche spesso hanno poco significato: si sostengono le persone per i valori che portano e per i progetti che propongono".

Ci descriva brevemente la sua lista.

"È eterogenea, fatta da persone che hanno in comune l’interesse per la loro comunità: agricoltori, liberi professionisti, insegnanti, esperti di sociale e sanitario, persone attive nella comunità e nell’associazionismo. È una lista fatta da 8 donne e 6 uomini e questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione: non abbiamo dovuto cercare a tavolino una rappresentanza femminile perché il nostro progetto nasce dalle idee di uomini e donne, senza distinzioni".

Quale messaggio vuole mandare agli elettori?

"Sono due gli elementi che differenziano il progetto della lista Magliano 2028 dagli altri: l’impegno per riproporre, tra cinque anni, un territorio diverso, cresciuto e più solido e il fatto che vogliamo amministrare assieme alla gente. Continueremo questo percorso che ci ha portato in questi mesi in mezzo ai cittadini per ascoltare, condividere e ideare".