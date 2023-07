"Maggiore presenza in città Servono più forze di Polizia"

La sicurezza a Follonica sta diventando un problema. "Ringraziamo la prefetta Paola Berardino e tutte le forze dell’ordine per l’impegno e la serietà con la quale svolgono ogni giorno il loro lavoro – ha commentato il sindaco Benini – Follonica in estate diventa meta di migliaia di persone, e in particolare di tantissimi giovani, ed è fondamentale organizzare tavoli come quello di ieri per organizzarci tutti quanti al meglio. Come ho detto durante l’incontro, atti vandalici come quelli che si sono ripetuti nelle scorsa settimana sono difficilmente prevedibili e preventivabili ma è possibile disincentivarli, tramite la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e con la presenza della videosorveglianza, molto utile soprattutto nella fase di indagine". Proprio su quest’ultimo tema il sindaco Benini precisa che l’aumento delle telecamere in città è stato del 300 percento durante la sua legislatura e oggi sono circa 90 le telecamere su Follonica, 60 ambientali e 29 con il sistema di riconoscimento della targa. Un impianto utilissimo messo a servizio delle forze dell’ordine. "Durante l’incontro la Prefettura ci ha accordato una maggiore presenza di forze dell’ordine per l’estate, e in particolare nei momenti di maggiore affluenza – continua Benini –. Sappiamo che sono stati richiesti rinforzi e che sono in arrivo in tutta la Provincia. Dal canto nostro cercheremo di incrementare ancora di più la videosorveglianza in città. Fondamentale è però la collaborazione della cittadinanza che può sempre rivolgersi al 112 quando si verificano episodi che mettono in allarme". "Nei prossimi giorni arriveranno inoltre diverse nuove assunzioni tra tempi indeterminati e stagionali alla municipale – conclude Benini – quest’anno abbiamo aperto un concorso, che ha visto un’affluenza veramente importante".