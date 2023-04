Maggerini Appuntamento a Marina

Anche quest’anno si canterà il maggio a Marina di Grosseto. Grazie infatti alla Proloco di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, gruppi di maggerini animeranno la frazione balneare nel pomeriggio del Primo maggio, come è tradizione ormai da molti anni. A cantare auguri gioiosi per l’arrivo della primavera saranno i seguenti cori, ovvero "I Carbonai di Maremma", "Il Coro La Monticellese" e i "Petti Rossi".

In Maremma il canto del maggio è tipico dei gruppi che durante la notte del 30 aprile annunciano l’arrivo della bella stagione, del ritorno della natura in festa: è uno dei caposaldi delle tradizioni maremmane. I canti raccontano la vita dei paesi e delle campagne, di una vita che testimonia le nostre radici in Maremma.

I "maggerini" ricambiano le offerte che vengono loro fatte in cibo e bevande con canti, stornelli, quartine ed ottave in rima, in un tripudio di allegria e colori.

"Siamo felici – commenta Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare – di essere riusciti anche per quest’anno ad organizzare un’animazione per le vie della frazione in occasione del primo maggio. Ringrazio infinitamente i volontari dei vari gruppi di maggerini che saranno con noi per la loro disponibilità e voglia di regalare allegria. Allo stesso modo ringrazio anche quelle attività che, nel corso delle esibizioni, offriranno dei ristori a questi cantori, con del buon vino e qualcosa da spilluzzicare: in pieno stile maggerino".

A fare da corollario saranno i mercatini con la seconda tappa, sempre a Marina di Grosseto, della "Primavera alla Marina", che da sabato 29 a lunedì primo maggio offriranno a cittadini e turisti la possibilità di scegliere tra articoli di antiquariato, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento d’antan. Insomma il terzo ponte di primavera, che inizierà al termine della prossima settimana, si prospetta anche per le località balneari di Grosseto come un importante viatico per l’imminente stagione estiva.