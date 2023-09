Magdi Allam ricorda Oriana Fallaci a Grosseto

La città di Grosseto si prepara a ospitare un importante evento culturale oggi all’Hotel Granduca. L’associazione culturale "Memoria e Identità" Oriana Fallaci di Grosseto ha organizzato un incontro speciale per commemorare la vita e il lavoro della celebre giornalista italiana, Oriana Fallaci, scomparsa il 15 settembre 2006. Ospite d’onore dell’evento sarà Magdi Cristiano Allam, noto giornalista del Corriere della Sera e stretto collaboratore e amico di Oriana. Allam condividerà con il pubblico le sue esperienze e le influenze che ha ricevuto da questa straordinaria figura del giornalismo italiano. L’incontro avrà inizio alle 17.30 all’Hotel Granduca di Grosseto e sarà aperto al pubblico, interverranno per l’occasione: il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Cultura, Luca Agresti, e il presidente delle Pari Opportunità, Carla Minacci. Inoltre, saranno presenti la consulta comunale per le disabilità Valentina Corsetti, i consiglieri comunali Amedeo Gabrielli, Valerio Pizzuti e Andrea Vasellini e il Vicesindaco di Campagnatico Alessandro Ulmi. L’incontro sarà moderato da Giorgio Signori, che guiderà la discussione su temi legati alla carriera e all’eredità di Oriana Fallaci nel giornalismo italiano e internazionale, grazie all’intervento degli ospiti della giornata.