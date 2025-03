Maestri Artigiani. Premi a Gabriella e Laura: "Aggiunge valore al fare"

GROSSETO

Ormai sembra essere diventato "per pochi". Invece sarebbe una vera salvezza se fosse conservato e sviluppato quanto più possibile. L’artigianato è un vero tesoro. Gabriella Anna Maria Cartella di Cartesio Laboratorio e Design, via Liri Grosseto e Laura Giusti di Laboratorio orafo ‘L’Orafà’, via Marconi 16 b Follonica hanno ottenuto nella sede grossetana della Cciaa l’attestato di ‘Maestro Artigiano’, una qualifica che viene rilasciata dalla Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti stabiliti dalla legge regionale sull’artigianato artistico e tradizionale, acquisito anche il parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato toscano – CRAT. Viene attribuita a chi ha un’adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio di un’impresa artigiana, un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti e un’elevata capacità all’insegnamento del mestiere. Il riconoscimento è tappa essenziale per ottenere l’accreditamento dell’attività come Bottega Scuola. "L’ottenimento della qualifica di ‘Maestro Artigiano’ è simbolo di un tessuto imprenditoriale che funziona e che fa emergere capacità e virtù professionali, valorizzando attività e mestieri che qualificano il territorio - ha detto il presidente Breda – E’ un riconoscimento di grande valore a chi non solo coltiva l’arte del lavoro fatto con le proprie mani, ma intende trasmetterlo ad altri, per insegnare e tramandare questa arte alle nuove generazioni, offrendo opportunità professionalità". Presente anche Confartigianato Grosseto, l’associazione cui fanno riferimento le due nuove maestre.

"Questo riconoscimento– ha dichiarato Mauro Ciani, segretario Generale di Confartigianato Imprese Grosseto - testimonia l’eccellenza del nostro territorio e la forza della rete artigiana quando si unisce a formazione e trasmissione del sapere". "Come maestra artigiana, sento di avere la responsabilità di mostrare ogni giorno cosa è possibile fare nel nostro mestiere- dice Cartella- ho deciso negli anni di alleggerire il negozio, siamo all’interno di percorsi di formazione per tramandare ciò che si ha". "Questo riconoscimento mi ha fatto comprendere ancora di più il valore del lavoro e della dedizione che ho messo in tutti questi anni – ha aggiunto Giusti - Rappresenta per me una motivazione ulteriore ed una spinta a continuare a trasmettere con orgoglio l’unicità del nostro artigianato orafo, che affonda le radici nella tradizione e guarda al futuro. E’ un mondo da scoprire e ciò mi permette di trasmettere nozioni ai ragazzi".

Maria Vittoria Gaviano