"Madonnino" e Game Fair Tre giorni di grandi eventi al centrofiere di Braccagni

Taglio del nastro, oggi alle 10.30, per la Fiera del Madonnino, a Braccagni, che quest’anno è giunta alla sua 43^ edizione e che si terrà insieme al Game Fair. La Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera. Sono tanti gli eventi che caratterizzeranno questa nuova edizione. Ci sarà l’innovativo padiglione digital 4.0 e della sostenibilità, realizzato con la preziosa collaborazione di Confindustria Toscana Sud, con l’obiettivo di arricchire la fiera di uno spazio in cui promuovere gli strumenti e le metodologie che offrono nuovi contenuti alla cosiddetta agricoltura di precisione o smart farming dove software, sensoristica, e tecnologie sono le componenti essenziali di questo nuovo modello produttivo. Non mancherà neanche la zootecnia dove in stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori e l’Associazione Regionale Allevatori Toscana, sarà organizzata la grande esposizione zootecnica dedicata alle biodiversità, oltre alla fattoria didattica rivolta interamente ai bambini. Provare è la caratteristica che rende unica questa manifestazione, il visitatore potrà diventare il vero protagonista della fiera cimentandosi nelle numerose discipline presenti che difficilmente trova altrove. Il Game Fair, invece, presenterà un ricco palinsesto di eventi, con l’inserimento di nuovi settori rivolti a valorizzare le discipline all’aria aperta, a promuovere uno stile di vita sano e immerso nella natura, offrendo alle migliaia di appassionati tre giorni fra tradizione venatoria, tiro sportivo, equitazione e cinofilia. Saranno tanti anche gli spettacoli che si alterneranno nel ring centrale e nell’arena dedicata al tiro a volo sportivo. In quest’ultima Raniero Testa, alfiere dello sport, tiratore estremo, showman, detentore di 14 record del mondo, darà vita a spettacoli che normalmente ripete solo in pochissime occasioni in tutta Europa.