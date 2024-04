Madonnino e Game Fair: "Numeri importanti per questa edizione. Tanti segnali positivi"

"Si tratterà – afferma Carlo Pacini, direttore di Grossetofiere – di numeri importanti per questa edizione fieristica.Siamo in linea con l’anno scorso e stiamo già pensando al prossimo. Molti espositori sono venuti a prenotare per il prossimo anno già dopo due giorni di lavoro, quindi siamo contenti perché vuol dire che hanno cominciato a lavorare subito. Siamo pronti per il gran finale di oggi". Dunque, dopo tre giorni alle spalle, vissuti a pieno regime e con grande afflusso, la Fiera del Madonnino e Game Fair Italia oggi carica tutte le sue cartucce, in tutti i sensi, per sparare al massimo l’ultimo giorno dedicato al divertimento, aria aperta,tanta agricoltura, gastronomia, innovazione e come sempre tradizione. Ma non solo, la fiera è diventata luogo di confronto in questi giorni ed oggi si prepara al convegno promosso dall’ANCE Grosseto con il supporto tecnico della Scuola Edile Grossetana "Sicurezza nei luoghi di lavoro-assistenza e prevenzione in edilizia" alle dieci alla palazzina direzionale. Tematica scelta in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale e i dirigenti dell’Associazione faranno riferimento ai cantieri temporanei e mobili. Presenteranno il sistema di assistenza e di prevenzione adottato dall’Associazione per li tramite degli Enti Bilaterali, amministrati congiuntamente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili secondo li contratto di lavoro di settore, ni particolare al Scuola Edile Grossetana ed il Comitato Paritetico Territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia. Relazionerà Michele Tritto ingegnere e dirigente nazionale del Formedil, esplicitando al funzione di alcuni programmi che sia la Scuola Edile che li CPT stanno mettendo a disposizione delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile grossetana.Interverrà Domenico Viggiano ingegnere direttore del Dipartimento prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’area Toscana Sud-Est in capo all’Asl.lI convegno sarà introdotto dal Presidente dell’ance Grosseto Massimo De Blasis, del Presidente della Scuola Edile Grossetana Andrea Brizzi e della Presidente del Cpt per la sicurezza in edilizia Elisa Rustichini. Modererà Mauro Carri, direttore di Ance Grosseto.Alle 15.30 degustazione guidata vini locali scuola europea sommelier di Grosseto. Ultima occasione per visitare la biodiversità al padiglione dell’zootecnia, la fattoria didattica,laboratori e numerosi spettacoli. Alle 9.30 campionato italiano Fidasc e alle 14 il campionato campionato nazionale Csen per vedere all’opera miglior cani impegnati nelle ricerche del tartufo . Alle 11 e 16.30 "Lorenzo Fontana e la sfida uomo-macchina". Ci sarà anche il battesimo della sella, il tiro con l’arco, fionda, balestra,aria compressa, metal-detector, lanciò asce e coltelli e Parco Survivor. Ultimo giorno per assaporare lo "stare insieme", concetto su cui Grosseto Fiere fa affidamento per la riuscita del grande evento.