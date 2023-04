Madonnino e "Game Fair" Debutto con migliaia di visitatori

Taglio del nastro ieri mattina per la quarantatreesima edizione della Fiera del Madonnino: macchinari agricoli in mostra e manifestazioni zootecniche di livello nazionale, degustazioni e cucina che vedono protagoniste tutte le principali filiere produttive della Toscana e una grande area dedicata al vivaismo e la giardinaggio, in una tre giorni che proseguirà fino a domani. L’evento – con trecento espositori come negli anni migliori della fiera, la tradizione della semplicità ma anche un padiglione dedicato alle nuove tecnologie, all’agricoltura di precisione e ‘intelligente’ e alla sostenibilità – è patrocinato anche dalla Regione e all’inaugurazione è intervenuta la vice presidente ed assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi, assieme all’assessore all’Economia Leonardo Marras.

"Quella del Madonnino – ha detto Saccardi – non è una fiera dell’agricoltura, ma la fiera dell’agricoltura in Toscana: un luogo dove le eccellenze, i valori e la qualità di questa regione si mostra al mondo. Ne siamo dunque fiere ed orgogliosi: ci sono anche le vacche maremmane, simbolo della tenuta regionale di Alberese. L’agricoltura vive momenti di difficoltà per i cambiamenti climatici. Ma sono certa che saprà reagire nel modo migliore per continuare a fare qualità, bellezza e valore alla nostra terra".

Una giornata inaugurale, quella di ieri, caratterizzata subito da una grande affluenza di persone. La Fiera proseguirà anche oggi e il programma del "Game Fair" propone, fra le altre cose, il "Dog Show" con i binomi del Cemivet (alle 10.15 e alle 15.15), il "Raniero Testa Show" (tiro al piattello, alle 11.30 e alle 17) e "Il tempo del fuoco" (rito in costume medievale, alle 11.40).