Ma tutti noi possiamo fare qualcosa

Una delle cause principali della siccità è il surriscaldamento globale prodotto dall’inquinamento dell’uomo. L’inquinamento è un fenomeno che mette in pericolo l’uomo e la natura ed è un problema caratteristico soprattutto dei Paesi più industrializzati, ma è arrivato a coinvolgere però, negli ultimi anni, tutto il pianeta. Il 75% dell’inquinamento atmosferico è prodotto dalla lavorazione dei combustibili fossili. Le cause dell’inquinamento possono essere naturali (come incendi di boschi e foreste) o causate dall’uomo (traffico, disboscamento, caccia e pesca abusiva). Un discorso a parte merita l’inquinamento da microplastiche: le microplastiche hanno la capacità di assorbire contaminanti come metalli pesanti e pesticidi e di rilasciarli successivamente nell’ambiente. Noi possiamo impegnarci, nel nostro piccolo, con semplici gesti quotidiani, come evitare di abbandonare plastica sulle nostre spiagge, svolgere con attenzione la raccolta differenziate o evitare di utilizzare piatti e bicchieri di plastica. Tutte queste azioni, che svolte singolarmente possono apparire insignificanti, sono invece immensamente utili per migliorare la condizione del nostro pianeta.