"Ma la robotica ha ancora un ruolo centrale?"

"Mi domando come primo cittadino e come persona, se Grosseto abbia ancora un ruolo centrale nella chirurgia robotica e soprattutto quale sia il futuro di quest’importantissimo settore della nostra offerta sanitaria".

Inizia così Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, che ha "atteso qualche giorno per far sentire la sua voce" intervenendo sul botta e risposta tra Giulianotti e la Asl. "I rilievi del professor Giulianotti, cui va la mia più profonda stima e la mia assoluta riconoscenza per quanto fatto negli anni in cui ha illuminato la robotica a Grosseto, sono più di un campanello d’allarme e non possono essere ignorati – dice il sindaco –. Siamo stati, per anni, faro della chirurgia robotica. Anche nel dopo Giulianotti, grazie all’esperienza e alla preparazione del professor Coratti. Lascia dunque in me profonda preoccupazione quanto dichiarato da Giulianotti, con cui non ho mai avuto alcun genere di discussione e il cui lavoro auspico di poter presto rivedere in città. Anzi, colgo l’occasione per invitarlo a Grosseto. Ma vorrei delle risposte più precise da parte della Asl. Oltre le chiacchiere di forma. Oltre le risposte date un tanto al chilo. La Asl Toscana Sud Est deve avere maggiore cura di Grosseto. Questo è certo. Deve farlo in ottica futura, con iniziative che vadano a valorizzare il nostro capoluogo e non a sacrificarlo o ridimensionarlo". Poi chiude: "E deve avere maggiore rispetto anche per il sindaco, che, lo segnalo pubblicamente, non è stato neppure citato nelle locandine e materiali ufficiali fatti circolare per promuovere l’iniziativa. Questo la dice lunga riguardo la considerazione che i vertici di Asl Toscana Sud Est nutrono nei confronti della nostra realtà. E la dice lunga su quanto, invece, sia necessario fare per migliorare le cose. Fatti, non chiacchiere. E subito. Dunque la domanda è: cosa sta facendo la Asl Toscana Sud Est per tutelare la chirurgia robotica a Grosseto? Già, perché dopo vent’anni di robotica non vorrei ve ne fossero altrettanti di declino. Non potrei permetterlo".