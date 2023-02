"Ma è stato Ciaffarafà ad aggredire"

"I fatti accaduti al Marroneto si inseriscono in più ampi rapporti fra il mio cliente e Ciaffarafà vicende di natura privata, per le quali non vi era alcuna ragione di interessare l’opinione pubblica: riprova di ciò è la precisazione dell’ex consigliere che non conferisce matrice politica all’accaduto". L’avvocato Matteo Ronzini, difensore dell’uomo coinvolto nell’aggressione di lunedì a Marroneto, interviene a seguito delle dichiarazioni rilasciate a La Nazione da Riccardo Ciaffarafà. Quest’ultimo ha dichiarato di essere stato aggredito. "Stante quanto comparso su codesto quotidiano – spiega Ronzini – si rende necessario tutelare l’interesse del mio cliente. È bene chiarire immediatamente che, dalla ricostruzione fatta dal mio assistito e dalle fonti a mia conoscenza la dinamica degli eventi risulta essere del tutto opposta a quella prospettata. Il mio cliente – commenta l’avvocato – è stato infatti bloccato sulla strada per andare a lavoro e aggredito e, inevitabilmente, ha dovuto difendersi; peraltro, l’accaduto non è stato per lui privo di conseguenze, avendo anch’egli subìto rilevanti lesioni (prognosi di 15 giorni) e dovendosi ancora sottoporre ad accertamenti ulteriori". Ora la ricostruzione definitiva spetta alla magistratura. "Visto l’accaduto – conclude il legale – il mio cliente ci tiene a precisare che provvederà a tutelare la propria reputazione anche nei confronti delle notizie non veritiere divulgate da Ciaffarafà".