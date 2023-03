Lutto nell’hockey Addio a Egeo Terenzi

Il Circolo Pattinatori Grosseto è in lutto per la scomparsa di Egeo Terenzi, 84 anni, uno degli atleti che permisero alla società biancorossa di ottenere i primi successi importanti e di fare il primo salto di qualità. Terenzi, che giocava insieme al fratello minore Ennio, fu uno dei rappresentanti di quel Cp Enal che primeggiava a livello toscano nei primi anni Sessanta e che con il passare degli anni si guadagnò, sia nella Promozione 1962 che nel campionato di serie C 1964, l’accesso alla finali nazionali. "Egeo Terenzi – ricorda Roberto Guerrini, allenatore-giocatore di quegli anni, oggi presidente onorario del Cp Grosseto – faceva parte di un appassionato gruppo di ragazzi che si divertivano a giocare a hockey, andando a esibirsi su campi pionieristi, come quello di La Spezia, privi addirittura di balaustre di protezione". Il presidente del Cp Stefano Osti, a titolo personale, e a nome del consiglio, dei tecnici e dei giocatori, si stringe intorno alla famiglia Terenzi e invia le più sentite condoglianze.