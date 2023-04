Lutto in Polizia stradale E’ morto Baggiani

E’ morto ieri nella sua casa di Grosseto il dirigente generale della Polizia, Giangualberto Baggiani. E’ stato uno dei dirigenti più amati degli ultimi anni per la sua abnegazione al lavoro. Entrato nel corpo della guardie della Polizia appena laureato con il grado di tenente, ha speso tutta la sua vita professionale con la Polizia stradale. Che era la sua grande passione. Nella sua carriera ha guidato le stazioni speciali di Cesena per poi passare a Terni, Bologna e Genova. Poi è arrivato il grande santo: il Comandante Baggiani ha raggiunto il grado di Generale andando a guidare il compartimento della Polizia Stradale della Toscana e della Lombardia concludendo la sua luminosa carriera al Ministero dell’interno nel ruolo ispettivo. Persona sempre molto equilibrata, si è fatta conoscere per le sue doti e la sua preparazione da tutto il personale che ha diretto nella sua lunga carriera. Lascia la moglie Laura e i figli Marco e Alessandra. Il funerale si celebrerà oggi alle 11 al cimitero della Misericordia.