Lutto: è morto Alessandro Guidoni. Rossi: "Un gentiluomo dal sapore antico"

E’ morto ieri all’età di 86 anni Alessandro Guidoni (nella foto a destra con Fabrizio Rossi), storico esponente della destra maremmana, ma apprezzato anche dagli avversari per lo stile con cui viveva il suo impegno politico. "Con la scomparsa di Alessandro Guidoni, scompare un grande gentiluomo della politica maremmana degli anni del secolo scorso", dicono il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci e il presidente provinciale, Luca Minucci.

"Sei stato il mio primo federale, il mio primo voto, il mio primo maestro politico – ricorda il coordinatore regionale Fabrizio Rossi –. Un gentiluomo dal sapore antico, in un mondo che ha perso la coerenza e la galanteria. Grazie Alessandro. Grazie per i tuoi insegnamenti". Alessandro Guidoni, è stato sia segretario dell’Msi-Dn, che presidente provinciale di Alleanza Nazionale. Dopo la svolta di Fiuggi del 1995, ha guidato il partito dal 1986 al marzo del 1996. Guidoni è stato anche consigliere comunale a Grosseto. E nel 1993 si candidò a sindaco ma al ballottaggio andarono Loriano Valentini (poi eletto sindaco) e Fausto Giunta. Almirantiano di ferro fu uno dei massimi esponenti di quella che allora veniva definita "la destra in doppio petto".

"Alla famiglia di Alessandro Guidoni giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta Fratelli d’Italia della provincia di Grosseto" affermano i dirigenti di FdI. I funerali di Alessandro Guidoni si svolgeranno oggi alle 10 al cimitero di Sterpeto, dove sarà tumulato dopo la celebrazione della Messa.