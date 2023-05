"L’Urbanistica va riorganizzata"

Si candida ad essere la prima sindaco donna dopo Susanna Agnelli. Dopo 10 anni al fianco di Arturo Cerulli come vicesindaca, oltre agli ultimi cinque anni di opposizione, si ricandida a sindaca con la sua lista civica "Argentario nel Cuore" appoggiata anche da Forza Italia e Lega.

I punti salienti del suo programma elettorale?

"Il mio programma nasce dalle esigenze del territorio. Ogni fascia e ogni realtà sono in sofferenza. Quindi partiamo dall’economia. A livello di struttura comunale c’è inoltre da rimettere in sesto il settore dell’urbanistica, che è in grossa difficoltà insieme alle imprese e alle professionalità. Bisogna fare in modo che le pratiche ordinarie e straordinarie vadano avanti. Così come l’economia del mare: Monte Argentario vive di questo".

E sui giovani? Cosa manca?

"Puntiamo tantissimo sul dare nuove prospettive a i giovani. Ci sono associazioni che sono fondamentali per il territorio, che ha tante economie. La sentieristica, lo sport, la cultura, le tradizioni, il cibo, le fortezze, abbiamo un patrimonio da sfruttare. Sul territorio devono vivere bene i giovani e anche i meno giovani, siamo consapevoli che viviamo di turismo".

Quali sono le opere più urgenti da fare?

"Di sicuro non si può lavorare solo un mese e mezzo all’anno in difficoltà, con tanta gente, zero parcheggi e poca pulizia. Bisogna lavorare su questo. Inoltre all’ex Aeronautica si possono individuare i parcheggi per le isole mettendo un bel cartello".

È soddisfatta della lista formata?

"Sono molto soddisfatta. È una squadra molto unita e collaborativa, capace e determinata. Anche i più giovani sanno cosa vogliono fare e di cosa occuparsi".

Come state lavorando?

"Abbiamo scelto di andare sul territorio. Un buon amministratore deve ascoltare il territorio e le sue realtà".

Andrea Capitani