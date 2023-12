Lupo, sì al declassamento: "La pastorizia rischia il collasso"

La Commissione Europea "apre" al declassamento dello status del lupo per salvare la pastorizia. L’annuncio della presidente Ursula Von Der Layen è arrivato dopo l’ennesima mattanza di una quindicina di capi in un’azienda agricola di Pian della Madonna a Manciano. Un percorso, quello del downgrade da "strettamente protetto" a "protetto", che era stato inserito da Coldiretti Grosseto tra i "percorsi percorribili" per dare risposte alle aziende ovi-caprine sempre più ostaggio di branchi di lupi e canidi, come con cadenza quotidiana dimostrano anche video e foto, che dimezzano i greggi e contribuiscono allo spopolamento delle aree più marginali del territorio dove la pastorizia garantisce presidio ed è un pilastro delle piccole comunità. La proposta della Commissione Europea risponde alle richieste delle autorità locali di maggiore flessibilità per gestire più attivamente le concentrazioni critiche di lupi che sono oltre 17 mila nei paesi Ue secondo un censimento. 3.300 nel nostro Paese. Grosseto e Siena sono le province italiane più danneggiate dalla crescita esponenziale della popolazione di lupi ed ibridi. "Nel 1973 il lupo era una specie gravemente minacciata, gli esemplari censiti erano solo 100; l’ultimo censimento dell’Ispra ha di fatto certificato che non sono più una specie a rischio di estinzione – dice Simone Castelli, Presidente Coldiretti Grosseto - Il progetto di ripopolamento ha funzionato talmente bene che oggi gli esemplari hanno portato ad uno squilibrio. L’aumento del numero di predatori è inversamente proporzionale a quello degli allevamenti. Questa crescita ora va riequilibrata. Declassare il lupo dal suo attuale stato di protezione è sicuramente un pezzo di strada da percorrere. Serve più coraggio nell’attuare ciò che la legislazione permette già oggi di fare attraverso la direttiva Habitat". Secondo una recente stima di Coldiretti Grosseto nell’ultimo decennio le predazioni hanno causato la scomparsa di 500 allevamenti ovini e di almeno 40 mila capi in tutta la provincia mettendo a rischio la sopravvivenza della filiera lattiero casearia locale come la ricotta di pecora grossetana, la caciotta e lo stesso pecorino toscano Dop. I numeri sembrano confermare quindi che il lupo ormai, non è più in pericolo e – sottolinea Coldiretti Grosseto – il rischio vero oggi è piuttosto la scomparsa della presenza dell’uomo delle montagne e delle aree interne per l’abbandono delle famiglie ma anche di tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta.