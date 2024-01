"Lupo, abbattimenti mirati". La richiesta dei pastori

"I cani segnalati come randagi da DifesAttiva non sono randagi ma si sono allontanati dal gregge perché sentono la presenza del lupo". È questo il commento del presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli e del pastore amiatino Giacomo Franceschelli arrivato dopo la notizia apparsa nei giorni scorsi sulle colonne de La Nazione. Ad aver denunciato la presenza di cani tra Santa Fiora, Roccalbegna e Arcidosso era stata DifesAttiva (associazione che raggruppa circa 20 aziende zootecniche grossetane). "Sono cani che stanno tutelando il territorio e sono infastiditi dalla presenza di branchi di lupi che stanno minacciando i pascoli dell’Amiata – dice Pastorelli –. A nome di tutti gli allevatori dico che DifesAttiva deve smettere di procurare allarmismo, perché sta mettendo alcune aziende contro altre e questo non è proficuo". DifesAttiva spiega come i cani da guardiania siano uno strumento efficace per tutelare gli allevatori da attacchi predatori e su questo anche il comitato dei Pastori è d’accordo, in più Franceschelli e Pastorelli aggiungono: "I cani e le recinzioni non bastano più a fermare il lupo. Occorrono abbattimenti mirati". Poi Pastorelli aggiunge: "DifesAttiva che prende soldi dall’Europa per progetti a tutela del lupo non contempla gli abbattimenti, noi crediamo che le predazioni siano una forte emergenza in Maremma – commenta il presidente del Comitato Pastori e poi aggiunge –. Questo fenomeno è sfuggito di mano, in più oggi in Toscana abbiamo un tasso alto anche di ibridi che sfiora il 70%".

Tornando alle posizioni di DifesAttiva, l’associazione ha denunciato la presenza di questi cani anche perché potrebbero alimentare l’ibridazione accoppiandosi con i lupi ma anche su questo argomento Giacomo Franceschelli dissente: "In 20 anni sull’Amiata c’è stato un caso in cui un pastore maremmano si è accoppiato con un lupo, tanto che l’esemplare fu portato al parco faunistico dell’Amiata per essere studiato". Che le predazioni siano un’emergenza è abbastanza chiaro a tutti, di attacchi predatori vengono denunciati in continuazione, proprio il primo dell’anno il gregge di Franceschelli ne ha subito un altro. Il 1 gennaio sera, nella sua azienda sul Monte labbro, si è trovato dinnanzi ad un brutto spettacolo: due pecore dilaniate completamente, una dispersa, un cane ferito mortalmente e uno disperso. "Ho 130 pecore da carne e 12 cani e non riesco – conclude Franceschelli – a tutelare il gregge".

Nicola Ciuffoletti