Assalto dei lupi, sbranato gregge di pecore nane vicino a Follonica

Follonica (Grosseto), 16 aprile 2023 - Assalto dei lupi alle porte della città di Follonica. A denunciare l’aggressione è Roberto Epoca che affida il suo pensiero ai social, nel gruppo "Sei Follonichese se...". "Questa notte – scrive – i lupi hanno fatto visita al mio piccolo gregge di pecorine nane di razza D’ouessant, che allevo a un chilometro dal centro abitato di Follonica. La mia amarezza penso sia comprensibile. Io lo faccio per pura passione per gli animali e mi metto anche nei panni di chi ci deve lavorare con gli animali". In pratica i lupi hanno fatto razzia dei piccoli animali.

"Ma c’è qualcosa che non torna – aggiunge –. Si proteggono gli orsi, i lupi, le vipere. Ma la colpa non è loro, perché fanno il proprio mestiere per sopravvivere, è il sistema che non quadra. Comunque – chiude Epoca – propongo di cominciare a proteggere anche i terroristi visto che stanno scomparendo, facciamo dei bei campi di addestramento. Per me il lupo, azzerando il mio allevamento, è stato come un terrorista ".