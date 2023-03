Le eccellenze a rischio. Predazioni fuori controllo: un pastore su tre si ritira

Fabrizio Filippi (Coldiretti Grosseto)

Lupi in Toscana, la mappa degli avvistamenti. L'esperto: “Ecco perché si avvicinano alle città”

Grosseto, 4 marzo 2023 – Un pastore su tre è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa delle sempre più frequenti predazioni di lupi ed ibridi contribuendo al progressivo abbandono ed impoverimento delle nostre campagne e delle nostre montagne. Ed in Maremma, terra ancestrale di pastorizia, biodiversità e straordinari formaggi, gli allevamenti di ovini da latte non sono stati mai così pochi. Meno pecore e meno capre al pascolo significa meno latte e senza il latte ovino che caratterizza e da valore alla filiera lattiero casearia regionale anche la produzione di qualità di pecorini, caciotte, ricotte e stracchini e tantissimi altri meravigliosi prodotti della pastorizia si allontanano sempre di più dalle tavole dei consumatori.

"Nella nostra zona abbiamo perso una intera generazione di pastori – spiega Fabrizio Filippi, delegato di Coldiretti Grosseto – Le aggressioni alle greggi sono troppi tanto che molti decidono di non denunciare nemmeno più così come gli avvistamenti di lupi e ibridi che sono arrivati ormai fino alle porte delle abitazioni civili. C’è un clima di esasperazione e scoraggiamento tra i pastori che deve preoccupare e deve far riflettere chi è chiamato a tutelare le imprese agricole e le comunità".

Secondo l’elaborazione di Coldiretti Toscana dei dati del sistema informativo veterinario, dal 2009 al 2022, sono spariti 468 allevamenti ovini da latte in tutta la regione insieme ad 17 mila capi (-6%) dopo che la popolazione ovinacaprina nel 2017 aveva raggiunto il record di 305.000 capi. Oggi sono 262 mila circa. Siena è la provincia con il maggior numero di formaggi tradizionali (8), a seguire troviamo Grosseto (7) con la caciotta di pecora, formaggi caprini, formaggi di Sorano, Roccalbegna, Pratolina o formaggio caprino, ricotta di pecora grossetana e la crescenza.