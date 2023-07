"L’uomo della sera" in libreria Storia a tinte noir di Cinzia Petri

"L’uomo della sera" è il titolo dell’ultimo romanzo di Cinzia Petri, pubblicato dalla cada editrice Giulio Perrone con il marchio L’Erudita e che si apre con la prefazione del poeta Jonathan Rizzo. La storia a tinte noir è un vero viaggio nella mente umana tra ambizioni sfrenate, amori cresciuti nell’inganno e bivi che minacciano di far crollare tutto, ed ha attirato l’attenzione di giornalisti e bookblogger. Il romanzo è stato presentato in anteprima ad aprile, con grande successo, nella Distilleria Nannoni. Cinzia Petri sabato alle 18.30 sarà invece ospite al convegno che si svolgerà nel Palazzo Farnese di Latera, in provincia di Viterbo, mentre venerdì 21 – sempre alle 18.30 – sarà a Follonica per l’"Aperilibro di Altrimondi" e giovedì 27 alle 21 approderà alla rassegna estiva di Montemassi.

"L’uomo della sera" è acquistabile sul sito dell’editore Giulio Perrone, sulle piattaforme online e nelle librerie fiduciarie.

Cinzia Petri, laureata in

Lingue e Letterature Straniere, ha pubblicato – fra le altre cose – "Nessun Segreto" (finalista al Premio Amori sui Generis 2020); "La Scelta" (vincitore del Premio Letterario Città di Siena, del Premio Speciale Dario Ghiringhelli all’interno del Premio Internazionale

Montefiore e il Premio della Critica per la sezione Storyteller del premio

letterario Winning Book Caffè delle Arti).