"L’Uomo davanti al Futuro a Orbetello: Momenti di Riflessione per i Giovani" Le Logge del Grande Oriente d'Italia di Orbetello e Follonica organizzano la sesta edizione degli "Incontri giovanili di formazione per la crescita umana", con lezioni magistrali aperte al pubblico su temi umanistici e scientifici, per stimolare nei giovani una riflessione libera e consapevole.