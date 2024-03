L’uomo calamita. Spettacolo alla Leopolda

"L’uomo calamita", messo in scena da Circo El Grito, in coproduzione con Fondazione Pergolesi Spontini e Sosta Palmizi, sarà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica oggi alle 21.15, per la rassegna "Altri percorsi". Un progetto, ideato da Giacomo Costantini e Wu Ming 2, che vuole essere un esperimento tra circo e letteratura. Il risultato è un’esibizione da leggere e un libro da vedere: in scena c’è l’Uomo calamita alle prese con i suoi superpoteri, accompagnato da Cirro che sulla batteria sfoga tutta la sua rabbia da quando i nazisti hanno ammazzato suo fratello. Wu Ming 2 non solo racconta la loro storia ma ne prende parte. Sarà lui a cimentarsi in un esercizio dalla cui riuscita dipenderà la vita dell’Uomo Calamita. L’ 11 settembre 1940 con una circolare telegrafica, il capo della polizia ordina che vengano controllati tutti i carrozzoni, i circhi e le carovane, affinché "vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza". L’Uomo calamita e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, senza lavoro e ricercati dalla polizia. Lena, una bimba di otto anni, si ritrova invece senza il suo supereroe preferito e senza lo spettacolo che attendeva dall’anno prima. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, con l’aiuto di Lena, useranno i propri poteri, l’astuzia e il magnetismo per combattere il nazi-fascismo.

Alle 18.30, come di consueto, la sala "Eugenio Allegri" ospita l’incontro con la compagnia presentato dallo scrittore Alberto Prunetti.

I prossimi appuntamenti. La stagione teatrale "Metamorfosi" prosegue venerdì 8 con lo spettacolo "Delirio a due", di Eugène Ionesco, che sarà portato in scena da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, mentre sabato 16 sarà la volta di "Io", di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, per la rassegna "Altri percorsi". Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo oppure online su www.lepolda.adarte.18tickets.it.