Luoghi del Tempo. Con Arminio a spasso in Feniglia

Inizia oggi la seconda settimana de "I Luoghi del Tempo" con una data già sold out da giorni: la terza tappa del festival maremmano si sposta in Feniglia.

Protagonista di questo appuntamento sarà il celebre poeta, scrittore e "paesologo" Franco Arminio, che darà inizio alla giornata (alle 18) con una passeggiata nella Pineta della Feniglia (l’ingresso è previsto dal lato di Porto Ercole); insieme a lui saranno presenti Giovanni Quilghini (comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica) e Luca Mantiglioni (caposervizio della redazione di Grosseto de La Nazione).

Il programma proseguirà alle 19 con la cantautrice Erica Mou: artista molto amata che si muove tra pop, folk e musica indipendente, con una lunga serie di successi accumulati, nonostante la giovane età (come il Premio della critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv a Sanremo 2012 con il brano "Nella vasca da bagno del tempo").

La serata si chiuderà alle 20 con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici e vitivinicoli del territorio, offerti dall’azienda Bruni e dei Pescatori di Orbetello.

I Luoghi del Tempo proseguirà per altri due settimana consecutive per chiudersi il 20 giugno, con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino.

Da segnalare l’anteprima nazionale che il festival ospiterà "A piedi nudi sulla terra" installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, che sarà allestita nella suggestiva località dell’ex terminal minerario di Terra Rossa, a Scarlino. La performance, prevista domani (biglietti acquistabili sul posto solo dalle 23) e domenica, sarà ospitata all’interno del festival come anteprima nazionale prima di spostarsi al Ravenna Festival dal 7 al 9 giugno. L’8 giugno invece a Castiglione della Pescaia si terrà per l’omaggio a Sergio Staino, nel giorno del suo compleanno: protagonisti Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra (data sold out).