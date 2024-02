Luoghi del commercio. Contributi a cinque Comuni

Nuove risorse regionali per lo sviluppo del territorio grossetano.

"Con lo scorrimento della graduatoria regionale del bando sulla valorizzazione dei luoghi del commercio – dice la consigliera Pd Donatella Spadi –, anche i Comuni di Roccastrada, Orbetello, Sorano, Seggiano e Santa Fiora si vedono assegnate importanti risorse per la rigenerazione urbana. In totale saranno oltre 716mila gli euro che andranno a sostenere i progetti territoriali della provincia maremmana e sui quali la Regione crede con forza".

"Si tratta – spiega la consigliera regionale Dem – di spingere sulla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio attraverso pratiche innovative. Sono risorse che vengono direttamente dalla Regione e che hanno come obiettivo quello di rivitalizzare e sostenere lo sviluppo dei comuni sotto i 20mila abitati. Per la provincia di Grosseto sono cinque i progetti finanziati: Santa Fiora (113mila euro) per la riqualificazione del camminamento di via Fratelli Cervi, Roccastrada (180mila euro) per la riqualificazione del Centro commerciale naturale di Roccaterighi via Di Mezzo, Orbetello (105mila euro) per il progetto di rigenerazione del Centro commerciale naturale, Sorano (160mila euro) per riqualificare delle aree interne del Borgo di Castell’Ottineri, Seggiano (157mila euro) per la riqualificazione dell’ex oleificio".

"Come dimostra questo nuovo intervento – conclude Spadi – la Regione dimostra concreta vicinanza ai territori ed ai comuni più piccoli. Siamo convinti che proprio in queste comunità risieda uno dei punti di forza dell’intera regione".