"Lunedì della salute" con Spi-Cgil

Si chiama "I lunedì della Salute: stili di vita e prevenzione" l’iniziativa promossa da Spi Cgil di Follonica, che alla Sala Tirreno ospita medici con diverse specializzazioni che spiegano in un linguaggio accessibile a tutti cosa significa prevenire le patologie attraverso la cosiddetta salute attiva e gli stili di vita virtuosi. Nell’occasione degli incontri, che sono aperti a chiunque voglia partecipare, saranno proiettate delle slide per rendere più comprensibili gli argomenti trattati e sarà possibile fare domande ai relatori. Una formula che sta avendo un lusinghiero riscontro, perché favorisce la partecipazione attiva da parte dei cittadini. Lunedì alle 15.30 la sala Tirreno ospiterà l’incontro dedicato a "Osteoporosi: sintomi, cure e prevenzione". In relatore sarà il dottor Giorgio Ninci, ostetrico e ginecologo.