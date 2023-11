Luminarie di Natale, anche via Liri aderisce col nuovo comitato

Una luminaria tira l’altra. Dopo piazza del Sale, infatti, anche il Natale in via Liri, quest’anno, sarà nuovamente illuminato con le tipiche luci del periodo. "La contaminazione tra i negozi di vicinato, incoraggiata da Confcommercio Grosseto, sta avendo un successo straordinario – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio –. Lo dicevamo pochi giorni fa: continuiamo a ricevere telefonate per chiederci consigli su come fare a installare le luminarie natalizie. Assistiamo a una sorta di risveglio della voglia di stare insieme. Così abbiamo raccolto la scintilla scoccata anche in via Liri dal negozio ‘La Lingerie’ di Susanna Presenti. L’abbiamo alimentata sostenendo il dialogo e il confronto tra le diverse realtà commerciali fino a raggiungere un risultato importante: la nascita di un comitato di via". Intanto, appunto, si parte con le luci di Natale. Avranno una doppia stella al centro e saranno installate in 7 file lungo tutta via Liri prima dell’8 dicembre, giorno dell’accensione in tutta la città. L’elenco completo dei sottoscrittori del progetto: Bar Bristol, La Lingerie, 100% pizza, Marella Roncolini parrucchieri, Tutti Frutti, Gallotta Vincenzo, gioielleria Cartesio, pizzeria Via Vai, Coiffeur Sandra, sanitaria Or.me.sa., Macelleria Pellegrini, estetista Lucia Chelli, Tattoo Studio Big Ed, Grilli caldaie.