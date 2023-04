L’ultimo saluto Quei modi Gentili di tessere rapporti e fare la politica

Stefano Gentili, ex presidente della Provincia di Grosseto e padre di Giovanni Gentili, attuale sindaco di Pitigliano, si è spento all’età di 66 anni. Politico di area cattolica, Gentili dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale Zuccarelli di Pitigliano, è stato per 8 anni presidente di Azione Cattolica per la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, ricoprendone per 3 anni anche la carica di consigliere nazionale. La passione per la politica l’aveva nel sangue fin da giovane, tanto che dopo la laurea in Scienze politiche con una tesi sul Psi, nel 1987 ha fatto il suo ingresso in politica, iscrivendosi alla Dc e dal 1990 al 1995 è stato consigliere comunale a Pitigliano. Alle elezioni amministrative del 1995, candidato alla presidenza della Provincia in rappresentanza di una coalizione di centrosinistra è stato eletto presidente, ruolo che ha ricoperto fino al 1999. Le sue doti politiche le ha messe anche a servizio di Pitigliano dove dal 2002 al 2007 è stato vice sindaco nella giunta guidata da Augusto Brozzi, nonché assessore alle Attività produttive. Sempre a Pitigliano ha ricoperto la carica di presidente della Cri.

Stefano Gentili è stato insegnante, giornalista pubblicista e ha anche scritto un libro "Il bianco di Pitigliano, la mia vita in 100 post". Da febbraio a dicembre 1999 ricoprì la carica di commissario del Parco naturale della Maremma. Affetto da fibrosi polmonare idiopatica, non si è mai arreso tanto che nel 2007 dopo una delicata operazione nell’estate 2010 prese parte ai Giochi europei per trapiantati di cuore e polmoni tenutasi in Svezia. Ieri l’assemblea dei sindaci ha aperto la seduta a Palazzo Aldobrandeschi con un suo ricordo e il presidente della Provincia, Francesco Limatola di Gentili ha detto: "È stato un presidente speciale per la sua caratteristica umana e intellettuale. Da oggi lavorerò anche per rendere onore al suo impegno generoso, alla sua capacità di tessitura politica e di visione economica e sociale".

"Non dimenticheremo la sua intelligenza e la lungimiranza del suo pensiero politico – ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras –. Ricordo ancora Maremma Riserva di Natura e la partenza del dibattito sul distretto rurale d’Europa".

"Persona di grande equilibrio, pacato nei toni e rispettoso degli avversari – ha detto invece il segretario provinciale della Lega, Claudio Pacella –. E’ stata una figura di spicco". II sindaco dell’Isola del Giglio Sergio Ortelli ha voluto ricordare la stima nei confronti di Gentili: "Persona che ho conosciuto non solo nella sua veste amministrativa, ma anche sul piano umano essendo un appassionato della nostra Isola che ha spesso frequentato con la sua famiglia".

"La Federazione provinciale del Psi – ha detto Francesco Giorgi – si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Gentili. Se ne ricordano il sincero impegno politico per il territorio e l’integrità".

Gentili lascia i figli Giovanni, Lucia, Samuele e la moglie Rossella. Oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Pitigliano, sono in programma i funerali.

Nicola Ciuffoletti