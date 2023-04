L’ultimo saluto della città a Ulisse Tognetti Titolare per anni dell’armeria di via Tripoli

Si sono svolti a Sterpeto i funerali di Ulisse Tognetti, storico proprietario dell’armeria Scarpelli di via Tripoli, dagli amici di lungo corso chiamato "Sisse". Ulisse se ne è andato all’età di 90 anni. Un uomo molto conosciuto in città e non solo. Ulisse per una vita intera ha seguito con amore e dedizione la sua attività, ereditata dal padre Renato. Quel fondo, divenuto poi una storica armeria, era un locale dove si vendevano biciclette. Una storia quella dell’armeria ricca di aneddoti e soprattutto di ricordi. Il nome, ad esempio, deriva dal cognome della madre di Ulisse, Pura Scarpelli, originaria di Scarperia, nel Mugello. L’armeria è stata un punto di riferimento per il mondo venatorio maremmano e non solo. Non solo armiere ma abile cacciatore, Ulisse nella sua vita ha sempre amato la caccia, intesa come pratica fondata sul rispetto e la passione, da condividere con gli amici.