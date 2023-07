L’ultimo saluto alla dottoressa Lorenzi

L’intero paese ieri si è fermato per dare l’ultimo saluto a Laura Lorenzi, la farmacista rapita a 54 anni da una malattia spietata.

Anche la sindaca Elena Nappi, profondamente commossa, ha voluto renderle omaggio ricordando la sua dedizione e la disponibilità professionale, annunciando anche che i nuovi locali della farmacia comunale, se i familiari della dottoressa lo vorranno, saranno intitolati a lei. Don Paolo Gentili nell’omelia ha ricordato il suo impegno nel lavoro e anche come volontaria della Croce rossa e Luca Ficai, presidente del Centro ippico La Bandita che la dottoressa frequentava assiduamente, ha portato il suo cavallo – Grey – che ha scortato poi il feretro.

Dolcissime e struggenti le parole del marito, Alessandro Mazzei, lasciate su Fb. "Non ho più parole da spendere. Per descrivere questi 27 anni insieme non troveri comunque le parole necessarie. Sarà durissimo il futuro senza di lei".