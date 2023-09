L’ultimo saluto a Giuseppe Correnti a Arcidosso: commozione in paese

Ieri la comunità di Arcidosso ha dato l’ultimo saluto a Giuseppe Correnti, stimato professore di matematica che si è spento all’età di 83 anni e che a lungo aveva insegnato nelle scuole medie del paese diventandone enendone uno dei docenti di riferimento. Ai ragazzi ha insegnato la matematica cercando sempre di trasmettere la passione per i numeri e per questa disciplina. Nato a Messina, Correnti aveva ottenuto negli anni Sessanta uno dei suoi primi incarichi sull’Amiata, esattamente a Santa Fiora. In quel periodo ha conosciuto sua moglie Miriam con la quale ha dato avvio al suo progetto familiare. Padre di tre figli, Antonella, Carmen e Cristian, è stato uno dei personaggi di spicco della Democrazia Cristiana negli anni ‘80. Tra le sue esperienze fuori dal mondo della scuola ci sono state quelle politiche. E’ stato eletto anche consigliere comunale. Correnti ha anche ricoperto per un breve periodo l’incarico di assessore durante la giunta guidata dal sindaco Attilio Marino (sindaco dal 1995 al 2004). L’amministrazione comunale ha ricordato, con una messaggio rivolto ai familiari del professore. "Siamo vicini al dolore della famiglia a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze". I funerali si sono svolti ieri, nella chiesa di San Niccolò.

N.C.