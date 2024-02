L’ultimo saluto a Coppi. Si fermano gli impianti

Lutto nello sci. L’Amiata ha perso un grande sportivo che tanto ha dato al mondo della neve. Se ne è andato Daniele Coppi, persona conosciuta e stimata da tutti. La Isa Impianti ha comunicato che oggi alle 13 fermerà la sciovia del Camposcuola Jolly per permettere a tutti gli uomini della montagna di rendere l’ultimo omaggio e saluto al caro amico e collega. I funerali sono in programma oggi alle 15 al il monastero di Abbadia San Salvatore. Coppi, maestro di sci nordico, se ne è andato la notte tra martedì e mercoledì. "Ha vissuto il triste periodo della malattia con una grandissima dignità – hanno ricordato i dirigenti di Isa Impianti – che solo il grande amore per lo sport e per la sua Amiata potevano dargli la forza necessaria di affrontare. Uomo buono, cordiale ed amato da tutti. Una bellissima persona che quotidianamente percorreva i boschi e i sentieri della sua amata Amiata, in inverno con gli sci di fondo e d’estate con trekking e racchette da nordic walking".