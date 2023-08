L’ultimo romanzo di Barbara Perucca "La Distanza del cuore" alla Mondadori

Barbara Perucca,

scrittrice fiorentina, oggi sarà a Castiglione della Pescaia alla libreria Mondadori (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23) per presentare il secondo romanzo (La distanza del cuore - Edizioni Helicon) pubblicato a maggio. Come per il primo romanzo, la scrittrice si ispira al relativismo pirandelliano per cui il narratore non è onnisciente e i personaggi sono tanti e da scoprire nel corso della lettura. Un romanzo senza eccessi di nessun tipo e trama non banale (ancora più complesso del primo libro e circa il doppio di numero di pagine). Un romanzo contro ogni pregiudizio, razzismo, islamofobia, sessismo, omofobia per tutte le tematiche che affronta attraverso le vite.