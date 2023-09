"L’ultima estate a Roccamare". Riva parla di Calvino

Ci sono momenti magici in cui scrittori, artisti, critici condividono un luogo. Carlo Fruttero, Pietro Citati, Giovanni e Sandro Veronesi, Georg Solti, Furio Scarpelli, nell’estate del 1985, l’estate in cui Calvino morì, erano tutti a Roccamare. Oggi alle 18 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Garibaldi, per gli appuntamenti letterari del "Salotto di Italo Calvino", Alberto Riva presenta il libro "L’ultima estate a Roccamare". Dialoga con lui Irene Blundo. Alberto Riva, scrittore e giornalista, collabora con il Venerdì di Repubblica.