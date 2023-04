Luigi Scotto: "Nessun accordo con i candidati Non parteciperemo alle amministrative"

Niente accordi, Luigi Scotto con il suo gruppo Argentario: il Progetto non sarà dei giochi. Scotto aveva già escluso in precedenza di presentare una quarta lista alle amministrative paventando la possibilità di unione con uno dei candidati già lanciati verso la tornata elettorale. Così però non è stato.

"Questa volta Argentario: il Progetto non ci sarà – spiega Scotto –. Dopo vari tentativi di trovare un candidato sindaco che ritenesse validi e importanti tutti i nostri progetti, volti alla valorizzazione del nostro territorio, abbiamo dovuto constatare, nostro malgrado, che i tentativi fatti in questa direzione non hanno prodotto alcun risultato. Nonostante i vari tavoli aperti non si è mai concretizzata realmente la possibilità di sottoscrivere un accordo. Per questo, coerentemente con quanto affermato più di un mese fa, in mancanza di un interlocutore politico pronto a raccogliere le nostre istanze, questa volta non parteciperemo da protagonisti alla tornata elettorale di maggio".

"Rimarremo, come sempre fatto, vigili e attenti rispetto alla vita della comunità alla quale apparteniamo – aggiunge Scotto – e la nostra attività sul territorio rimarrà inalterata. In sostanza ci metteremo immediatamente a lavoro per i prossimi cinque anni".

Andrea Capitani