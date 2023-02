L’Ugl attacca "La Regione è responsabile"

"Basta con i rimbalzi di responsabilità. La regione intervenga con le autorizzazioni agli scarichi di gessi della Venator di Scarlino". Inizia così Carlo Banti, segretario Provinciale dell’Ugl sulla questione della venator. "Le istituzioni locali e soprattutto la Regione non ha fatto niente per la risoluzione del problema – ha aggiunto – Basta soprattutto con i "blocchi" degli scarichi e delle fermate più o meno importanti dello stabilimento. A nostro avviso, proprio la Regione è la causa primaria della questione, infatti già sapeva fin dal luglio 2022 che se entro settembre non fosse stata trovata una soluzione per il conferimento dei gessi, la società avrebbe fermato la produzione (così e stato..) e susseguentemente chiuso lo stabilimento". Poi prosegue: "Gli spazi e le autorizzazioni per gli scarichi "provvisori" a terra ci sono da parte del comune di Scarlino in area di proprietà del comune stesso. Adesso occorre solo stabilire l’assoggettabilità alla Via, ed in Regione sanno che tale valutazione non servirà, altrimenti occorrerebbero altri sei mesi per le procedure di legge. Quindi serve subito l’ok per scaricare e tutto è risolto. Adesso gli assessori Monni e Marras hanno in mano anche il secondo progetto presentato dall’azienda dopo che già il primo, relativo all’area "Disposal", sembra da loro gia’ bocciato. Non c’è da perdere neanche un minuto in più, in caso contrario la Regione avrà responsabilità pesantissime".