Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno

Grosseto, 21 settembre 2025 – Che sia diventato un ‘personaggio’ ormai è assodato. Ma questa volta Lucio Corsi, il popolare cantautore maremmano che ha sfiorato il successo all’ultimo festival di Sanremo, adesso è ‘diventato’ anche una statuina da presepio.

A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy. Piazzata vicina a quella di Elvis Presley.

La via delle statuine del presepe è infatti famosa per immortalare i personaggi famosi dell’attualità, tra politica, sport e spettacolo. E quindi che adesso ci sia anche Lucio Corsi significa solo una cosa: che il suo personaggio ha assunto dimensioni internazionali. Come quello che è accaduto a Roma: alla festa del cinema infatti sarà presentato il suo ultimo ‘film-concerto’ che ha girato all’abbazia di San Galgano.