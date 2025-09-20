Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Grosseto
Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno
CronacaLucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno
20 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno

A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy

A sinistra Lucio Corsi con la sua immancabile chitarra e il volto dipinto di bianco accanto alla statuina di una grande Presley

Grosseto, 21 settembre 2025 – Che sia diventato un ‘personaggio’ ormai è assodato. Ma questa volta Lucio Corsi, il popolare cantautore maremmano che ha sfiorato il successo all’ultimo festival di Sanremo, adesso è ‘diventato’ anche una statuina da presepio.

A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy. Piazzata vicina a quella di Elvis Presley.

La via delle statuine del presepe è infatti famosa per immortalare i personaggi famosi dell’attualità, tra politica, sport e spettacolo. E quindi che adesso ci sia anche Lucio Corsi significa solo una cosa: che il suo personaggio ha assunto dimensioni internazionali. Come quello che è accaduto a Roma: alla festa del cinema infatti sarà presentato il suo ultimo ‘film-concerto’ che ha girato all’abbazia di San Galgano.

