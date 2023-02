Luciano Bianciardi in un fumetto La graphic novel di Testi e Ferrara

Luciano Biancardi raccontato in un fumetto. Il titolo è semplicemente ’Bianciardi’ e sarà presentato oggi alle 17 al Comix Café di Grosseto, in piazza San Michele. I due autori Niccolò Testi e Giulio Ferrara (nella foto), rispettivamente sceneggiatore e disegnatore, hanno scelto il linguaggio del graphic novel per raccontare lo scrittore grossetano, di cui lo scorso anno si è celebrato il centenario della nascita in un programma di inziative che proseguirà ancora per tutto il 2023. Un linguaggio non convenzionale e quindi estremamente ‘bianciardiano’, fatto di dialoghi serrati ma anche di spazi vuoti, in un montaggio che alterna silenzi e vignette dense di dettagli, come a imprimere alla storia un cambio di ritmo, quasi musicale, nei passaggi da un contesto all’altro. Dalla Maremma a Milano, dall’intimità di un appartamento alla chiassosa strada del capoluogo lombardo, in un centinaio di tavole sulle quali scorre la vita di un autore diventato oggetto di culto per la sua straordinaria modernità. ‘Biancardi’ è un’idea che, come suggerisce nell’introduzione lo studioso e critico Stefano Adami, lo scrittore avrebbe sicuramente apprezzato, per il modo in cui la narrazione esce dallo schema di una celebrazione a volte troppo ingessata, destinata per ironia della sorte a somigliare così tanto a certi atteggiamenti che proprio Bianciardi si divertiva a prendere in giro.

Il romanzo a fumetti è stato pubblicato dalla casa editrice fiorentina Kleiner Flug, specializzata in graphic novel, grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana e Fondazione Luciano Bianciardi. Lettering e impaginazione a cura di Dan Cutali e Alessio D’Uva.

Riccardo Bruni