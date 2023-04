Luciano Baiocchi, l’architetto con la Maremma nel cuore

E’ scomparso qualche mese fa, all’età di 88 anni, l’architetto Luciano Baiocchi. Nato a Pitigliano nel 1934, presto lasciò la Città del Tufo per recarsi a Roma dove si è laureato in architettura. Pur insegnando e svolgendo la propria professione di architetto principalmente a Roma, è di Baiocchi la firma di alcune opere che contraddistinguono ancora Grosseto, su tutti la progettazione del quartiere Europa, realizzato negli anni Settanta e che a tutto oggi è ancora oggetto di pubblicazioni, portato come esempio di ottima urbanizzazione. Il quartiere Europa è costituito da palazzine di diversa tipologia, ma con il loro tratto inconfondibile e soprattutto immerse in un parco condominiale, che rappresenta una piccola oasi verde in mezzo alla città. A Baiocchi si devono anche molte delle ville che caratterizzano il quartiere residenziale dell’Oliveto. Baiocchi è tumulato a Pitigliano nella cappella di famiglia.