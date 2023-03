"Love Story" In scena contro la violenza

Uno speciale appuntamento alle Casette Cinquecentesche del Cassero Senese di Grosseto domani dalle 17, con la performance teatrale "Love Story" di Anima Scenica Teatro. L’evento è promosso dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto New Gender Action, sulla prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere. New Gender Action è un progetto ideato e promosso dalla Provincia di Grosseto con finanziamenti regionali del Fondo sociale europeo e con la collaborazione di Irene Paoletti (nella foto), dell’associazione Olympia de Gouges e della Consigliera di Parità, per un’azione capillare di prevenzione della violenza di genere tra gli adolescenti, la lotta agli stereotipi di genere e l’educazione dei giovani ai sentimenti. L’evento finale è curato dalla compagnia Anima Scenica Teatro. Un viaggio tra fiabe e archetipi per recuperare il senso dell’amore sano e del rispetto. Il progetto si concretizzerà nei mesi di marzo e aprile attraverso un ciclo di incontri e lezioni-spettacolo interattive che coinvolgeranno 19 scuole del territorio provinciale di cui 12 istituti comprensivi e 7 istituti superiori, per un totale di circa 922 alunni e alunne. Gli attori di Anima Scenica, le operatrici specializzate del Centro Antiviolenza Olympia De Gouges e la Consigliera di Parità guideranno i ragazzi e le ragazze in una riflessione sulla violenza di genere. "La scuola rappresenta uno dei contesti privilegiati di intervento per promuovere progetti educativi – afferma Cecilia Buggiani, consigliere provinciale alle Pari Opportunità –. Con questo progetto la Provincia di Grosseto ha scelto il linguaggio del teatro per un coinvolgimento più immediato ed efficace degli studenti".