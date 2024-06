Lotta allo spaccio. Tre arresti in Maremma

Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha ricevuto accompagnati dal comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Sebastiano Arena, un contingente di Carabinieri effettivi allo squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria", che in questi giorni stanno svolgendo operazioni antidroga. Il prefetto ha espresso grande soddisfazione per le operazioni antidroga condotte negli ultimi giorni dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno portato a trarre in arresto in flagranza tre persone, trovate in possesso di stupefacente, nonché di recuperare circa 700 grammi di cocaina, 500 di hashish, 30 di eroina, e oltre 20mila euro in contanti, frutto delle attività di spaccio boschivo. Nel corso delle operazioni sono state inoltre sequestrate coltelli e machete ed altro materiale di confezionamento delle dosi. Infine, tre acquirenti sono stati segnalati come assuntori di droghe. "Esprimo grande compiacimento – ha detto il prefetto – per le importanti operazioni antidroga portate a termine dall’Arma dei Carabinieri. Il lavoro dei cacciatori è un esempio di impegno e alta professionalità. La condivisione e la pianificazione dei controlli, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dimostra come, con la collaborazione di tutti gli attori a più livelli coinvolti, si possa e si debba perseguire una decisa ed efficace risposta da parte dello Stato nei confronti di ogni tipo di reato". "In questo quadro – conclude il prefetto – i risultati ottenuti testimoniano il costante e intenso impegno delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di droga".