Lotta all’inflazione. Protocollo d’intesa: "Blocchiamo i prezzi nel prossimo trimestre"

Presentato ieri nella sede di Confcommercio il protocollo d’intesa "Trimestre Anti-inflazione", un accordo siglato a livello nazionale dalle associazioni di categoria del commercio e da altre organizzazioni, anche del settore farmaceutico, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’intesa è finalizzata a contrastare l’inflazione attraverso la decisione dei commercianti aderenti di tenere bloccati i prezzi di alcuni prodotti di prima necessità e di largo consumo nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 31 dicembre. "L’inflazione è un incendio che minaccia tutti, nessuno escluso – dice Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. E per i commercianti il rischio è persino doppio, perché come titolari di impresa vivono il pericolo della chiusura dell’azienda dovuto al crollo dei consumi e come cittadini-consumatori si trovano nelle condizioni di non poter spendere le risorse necessarie a soddisfare le proprie esigenze. Non bisogna mai dimenticarsi che l’Italia è tenuta in piedi per lo più da piccolissimi e piccoli imprenditori che sono sì titolari di azienda, ma anche normali padri di famiglia i quali meritano una medaglia per il coraggio con cui riescono ad andare ancora avanti giorno dopo giorno. Di fronte a un incendio che ci ha accerchiato tutti, ciascuno di noi deve fare ciò che può. Pure quel poco che è possibile può essere prezioso anche e soprattutto in Maremma, dove il ‘combinato disposto’ degli aumenti del paniere Istat e di quelli registrati nei servizi turistici ha fatto balzare Grosseto agli onori delle cronache nazionali come la città in cui i rincari sui prezzi si sono fatti maggiormente sentire. Non so se sia effettivamente così ma è certo che di fronte a una situazione ormai esplosiva aiutare le famiglie maremmane a fare la spesa in maniera più agevole e più serena tenendo bloccati i prezzi di uno o più prodotti per i prossimi tre mesi può essere quel bicchiere d’acqua in grado quantomeno di abbassare le fiamme".

"È chiaro – conclude Giulio Gennari – che tutto ciò può realizzarsi nella maniera più corretta ed efficace, soltanto se è un coinvolgimento dell’intera filiera distributiva. Perché così come il negozio di vicinato si impegna a tenere fermo il prezzo di un determinato bene, così il fornitore di quel bene deve assumere lo stesso specifico impegno, altrimenti non sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire. Ma per questo aspetto c’è la garanzia dell’adesione al protocollo delle federazioni della distribuzione alimentare e non solo. Questo è il senso del protagonismo del sistema Confcommercio nel protocollo ‘Trimestre anti-inflazione: siamo un sistema che nelle emergenze reagisce con unità e compattezza, valorizzando lo spirito solidaristico della Confederazione ben sintetizzato dall’hashtag #confcommerciocè".