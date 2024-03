Lotta all’erosione. Finanziamenti dalla Regione Quattro Comuni in provincia di Grosseto riceveranno finanziamenti regionali per il recupero della fascia costiera, per un totale di 1 milione e 55mila euro. Gli interventi riguardano ripristino del litorale, manutenzione dell'arenile e riprofilatura di tratti di spiaggia. Altri interventi sono in corso ad Orbetello e al Monte Argentario.