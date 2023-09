Lotta alla povertà Apre il Centro servizi

Operativo il Centro servizi per il contrasto alla povertà grazie ad un’iniziativa del Distretto delle Colline dell’Albegna, della Asl e delle associazioni di volontariato.

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà ha attivato sportelli polifunzionali per fornire informazioni ed orientamento nonché accompagamento partecipato del cittadino nell’accesso ai servizi offerti dal territorio.

Gli sportelli saranno aperti a Orbetello, Porto Santo Stefano, Manciano, Pitigliano, nonché nelle sedi delle associazioni di volontariato Caritas Diocesana, Misericordia, Consulta per il sopciale e anche della Croce Rossa Italiana.

Le sedi sono a Manciano (via Circonvallazione sud), Porto Santo Stefano (Corso Umberto 1), Pitigliano (nel seminario vescovile), Orbetello (via Gioberti, Palazzo Abbaziale). Uffici di segretariato sono attivi inoltre il venerdì pomeriggio (nella sede Cri Orbetello) ed il martedì pomeriggio (nella sede Cri di Porto Santo Stefano, in via Baschieri).