Lotta ai furbetti dei rifiuti Le fototrappole funzionano Già 70 violazioni accertate

Controlli ambientali e accertamenti sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia per scongiurare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Alle telecamere fisse l’Amministrazione ha aggiunto fototrappole mobili per un monitoraggio capillare del fenomeno. I cassonetti, nonostante i regolari servizi di svuotamento da parte del gestore, sono sempre stracolmi e i rifiuti vengono abbandonati per strada non solo da residenti e turisti che nel periodo estivo sono sempre numerosi, ma anche da cittadini non residenti provenienti dai comuni limitrofi. Da giugno ad oggi la Polizia municipale ha effettuato più di 70 sanzioni amministrative per violazione al regolamento di polizia urbana e per il deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico. "La lotta all’inciviltà ed alla mancanza di rispetto per se stessi, per gli altri e per l’ambiente – dice Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia - è una delle piaghe più vergognose che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Non riesco a credere che ci siano ancora tante persone che trattano il luogo dove vivono, lavorano o vanno in vacanza con questa totale indifferenza e maleducazione, non pensando che non solo fanno del male a quei luoghi dove abbandonano, sia dal punto di vista ambientale che di immagine, ma che aggravano vertiginosamente i costi dei servizi che devono essere messi in atto per rimediare a tutti quegli scempi". "Senza contare il fatto – continua Elena Nappi – che l’abbandono incondizionato dei rifiuti contribuisce alla sempre più frequente presenza nelle zone urbane di ungulati e predatori che, attratti dalla possibilità di trovare facilmente cibo, si avvicinano a strade ed abitazioni con pericolo per la circolazione stradale e per le singole persone". Numerose sono state le segnalazioni di cinghiali che durante la notte, e sempre più spesso anche nelle ore diurne, passeggiano indisturbati nei pressi del porto, tra i parcheggi, e soprattutto vicino ai cassonetti in cerca di cibo e acqua.

Trattandosi di animali selvatici non è facile prevederne il comportamento, e questo rende ancora più complicate le misure da intraprendere per il contenimento del problema, scongiurando danni o incidenti. Il Comune di Castiglione della Pescaia, insieme agli agenti della Polizia provinciale e le guardie ambientali, sta valutando i metodi più opportuni da intraprendere. Esclusa per il momento l’installazione di gabbie per la cattura, troppo pericolose data l’ancora massiccia presenza di turisti; vanno avanti invece i sopralluoghi mirati.