Lotta agli incendi e servizi per la collettività. Corso gratuito organizzato da La Racchetta

La Racchetta organizza un corso gratuito antincendio boschivo e cerca nuovi volontari. A Porto Santo Stefano, sabato 9 e domenica 10 marzo, l’associazione terrà un corso per conseguire l’abilitazione di operatore antincendio boschivo. Si tratta della prima parte del percorso formativo previsto dalla Regione per i nuovi volontari. Il corso sarà aperto a tutti i maggiorenni dopo l’iscrizione all’associazione, così da garantire la partecipazione gratuita. Nei due giorni le lezioni tratteranno temi importanti sull’uso dei dispositivi di sicurezza, le tecniche della lotta al fuoco, l’utilizzo degli apparati radio per le comunicazioni sugli eventi, la distinzione dei vari incendi e il funzionamento del sistema regionale dell’antincendio boschivo. Come spiegano i responsabili, "La Racchetta è attiva da più di 50 anni nella lotta agli incendi boschivi, negli interventi di Protezione civile e di pubblica utilità; abbiamo quattro sezioni attive in provincia: a Grosseto, a Monte Argentario, a Capalbio e a Civitella Paganico. L’associazione vive e opera con l’aiuto dei soci che, in linea con le norme che regolano il volontariato, non percepiscono alcun tipo di retribuzione e svolgono le attività a titolo totalmente gratuito. Chiunque abbia voglia di mettersi a disposizione della natura e della collettività è benvenuto".

Il corso si svolgerà nella sale del Comune, a Porto Santo Stefano. Per informazioni 3494094245.