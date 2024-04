L’Orto del Melaio è del Comune. La zona verrà tutta riqualificata

Ufficializzata la donazione al Comune di Massa Marittima del cosiddetto Orto del Melaio, un terreno di proprietà privata, che si trova in Cittanova, a ridosso delle mura civiche tra via XX Settembre e via Bernardino Lotti. Autori del generoso gesto sono due cittadini massetani: i fratelli Gianfranco e Paola Bacci. "Si tratta di una donazione di grande interesse – spiega Maurizio Giovannetti vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – in quanto il passaggio di proprietà del bene al Comune è utile ai fini dell’attuazione del progetto di restauro e valorizzazione delle mura civiche". Gli interventi previsti, per quanto riguarda Cittanova, sono il consolidamento strutturale e il restauro di alcuni tratti delle mura e delle due torri di avvistamento; la realizzazione di un belvedere sulla torre angolare; un parcheggio con 15 posti auto, nuovi sistemi di collegamento del parcheggio e delle torri verso le aree esterne con l’inserimento di scalinate.