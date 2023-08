L’Orchestra Sinfonica di Grosseto al Forte San Rocco: Stasera "Mozartiana"

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" dedica un concerto a Wolfgang Amadeus Mozart. L’appuntamento con "Mozartiana" è per stasera alle 21.15 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. L’orchestra sarà diretta da Paolo Scibilia, con Haeji Kim come violino solista. Il programma prevede l’esecuzione de "Il ratto dal serraglio: Ouverture K. 384", del "Concerto n. 5 in la maggiore K. 219 per violino e orchestra Turkish", della "Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K. 16" e della "Sinfonia n. 42 in fa maggiore K. 75", tutte opere del celebre compositore austriaco. L’evento è inserito nel cartellone del San Rocco Festival. Per informazioni e prevendite: WhatsApp 333 5372994. Paolo Scibilia è direttore d’orchestra, pianista, pedagogo, direttore artistico, promoter e operatore musicale. Nato a Sorrento, vanta una carriera artistica internazionale con oltre mille eventi in Italia e all’estero in veste di interprete e organizzatore e circa 700 esibizioni come pianista e direttore d’orchestra in tutto il mondo. Haeji Kim, violinista di doti musicali riconosciute in tutto il mondo, si è diplomata negli Stati Uniti e si è perfezionata alla Juilliard School. Attualmente è primo violino della New World Symphony e New World Chamber Orchestra. Ha vinto premi come solista in vari concorsi nel mondo.