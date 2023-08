L’Orchestra Sinfonica a Grosseto al San Francesco - Vicente Campos alla tromba solista

Dopo il grande successo del "Nabucco" al Teatro Moderno, l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" torna in concerto oggi alle 21.15 nel chiostro di San Francesco, a Grosseto, con la direzione di Murat Cem Orhan e Vicente Campos alla tromba solista. Il programma prevede l’esecuzione della "Ouverture in Do maggiore ‘in stile italian’ opera 70 D. 591" di Schubert, del "Concerto per tromba in Mi bemolle maggiore Hob.VIIe:1" di Haydn e della "Sinfonia n.2 in Re maggiore op. 36" di Beethoven. Murat Cem Orhan, direttore d’orchestra e compositore, è direttore artistico generale della Crr Concert Hall di Istanbul. Si è diplomato al dipartimento di canto lirico del Dokuz Eylül University State Conservatory di Izmir e si è laureato in direzione d’orchestra con il maestro Antonio Pirolli al Conservatorio statale dell’Università Mimar Sinan di Istanbul. Ha diretto tutte le orchestre sinfoniche di Stato e i teatri dell’opera in Turchia. Il suo vasto repertorio comprende la "Turandot" di Puccini, L’"Elisir d’amore" di Donizetti, il "Fidelio" di Beethoven, il "Flauto magico", "Così fan tutte", "Don Giovanni" e "Le nozze di Figaro" di Mozart, "Il barbiere di Siviglia" di Rossini. Ha composto tre musical per bambini e due opere teatrali.