L’Orchestra "Città di Grosseto" in scena Stasera un concerto di Beethoven

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" torna in concerto oggi alle 21.15 nella chiesa di San Francesco, a Grosseto, con un programma interamente dedicato a Beethoven e due protagonisti d’eccezione, che hanno già legato il proprio nome alla città aggiudicandosi due prestigiosi concorsi musicali internazionali tutti grossetani. A dirigere l’orchestra sarà infatti Gaddiel Dombrowner, vincitore nel 2022 del Concorso internazionale di direzione d’orchestra "Kussewitzky", mentre al pianoforte ci sarà Mikhail Kambarov, vincitore – sempre nel 2022 – del Premio internazionale pianistico "Scriabin". Entrambi i concorsi sono diretti da Antonio Di Cristofano. Il programma del concerto prevede l’esecuzione del "Concerto n. 5 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra "Imperatore" opera 73 e della "Sinfonia n. 8 in Fa maggiore opera 93" di Ludwig van Beethoven. I biglietti saranno in vendita nella sede del concerto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure in prevendita al numero 333 5372994. Il direttore d’orchestra franco-israeliano Gaddiel Dombrowner si è distinto come uno dei giovani direttori più promettenti in Israele e anche nel panorama internazionale. Ha vinto numerosi premi in concorsi di direzione in ogni parte del mondo.