"L’ora della terra", Castiglione c’è In Comune luci spente un’ora

L’Amministrazione di Castiglione della Pescaia ha aderito alla quindicesima edizione dell’evento internazionale promosso dal Wwf "Earth hour 2023", l’ora della terra, e sarà fra i Comuni partecipanti della più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico. "Oggi – dice il sindaco Elena Nappi – saremo ancora una volta fra i protagonisti di questo appuntamento che attraverso un gesto simbolico come quello di spegnere dalle 20.30 alle 21.30 le luci esterne del palazzo comunale, si unisce all’impegno di contribuire nel dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile, una sfida da vincere con l’attuazione di un vero e convinto cambiamento climatico. Il pianeta ha sempre più bisogno di incrementare l’economia circolare che renda i paesi e le città in grado di consumare meno, ma soprattutto meglio". Il 2022 è stato un anno con moltissimi fenomeni emersi prepotentemente come le gravi siccità in Europa, in Cina e negli Usa, ma anche fenomeni alluvionali come quella in Pakistan costati la vita a circa 2.000 persone, al collasso del ghiacciaio della Marmolada ed alla frana di Ischia e da queste criticità deve proseguire la ricerca alla risoluzione del problema. "Per quanto ci riguarda – conclude Elena Nappi – siamo stati fra gli apripista di scelte coraggiose nella pianificazione e gestione delle risorse della nostra realtà. Castiglione della Pescaia è stato uno dei primi territori in Toscana ed in Italia dove è entrato in vigore il plastic free, ma siamo fiduciosi che con l’attuazione partita lo scorso anno sia in Europa che in Italia dell’European Green Deal si arrivi ad un’accelerazione della riduzione delle emissioni climalteranti, che dovrebbe avviare una vera e propria trasformazione dell’economia in senso ambientale".